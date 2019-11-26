Batı Şeria'nın farklı mahallelerinde yaşayan Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti. İsrail güçleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ABD'nin 'Yahudi yerleşimleri yasadışı değil' açıklamasını protesto etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediklerini" açıklamasını kabul etmeyen Filistinliler, sokaklara döküldü. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün protesto çağrısının ardından Filistin bayrağı ile sokaklara akın eden Filistinliler, ABD karşıtı sloganlar atarak, yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail güçleri ise, yürüyüşe geçen Filistinlilere müdahale etti. Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Kendini savunan Filistinlilere, İsrail güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. - BATI ŞERİA