Son Dakika Haberleri: Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti
Son Dakika Güncel Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti - Son Dakika

Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti

6 saat önce

Batı Şeria'nın farklı mahallelerinde yaşayan Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti.

Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti, System.String[]

Batı Şeria'nın farklı mahallelerinde yaşayan Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti. İsrail güçleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ABD'nin 'Yahudi yerleşimleri yasadışı değil' açıklamasını protesto etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediklerini" açıklamasını kabul etmeyen Filistinliler, sokaklara döküldü. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün protesto çağrısının ardından Filistin bayrağı ile sokaklara akın eden Filistinliler, ABD karşıtı sloganlar atarak, yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail güçleri ise, yürüyüşe geçen Filistinlilere müdahale etti. Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Kendini savunan Filistinlilere, İsrail güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
Hava sahası ihlal edilen Beyaz Saray kapatıldı! Savaş uçakları havalandı ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 01:15:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]