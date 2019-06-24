Son Dakika Haberleri: - Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nı Protesto Etti
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- Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nı Protesto Etti

20 dakika önce

- Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nı protesto ettiRAMALLAH - Filistinliler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

- Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti
RAMALLAH - Filistinliler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı protesto gösterisi düzenlendi.
Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planını protesto etmek için sokaklara döküldü. Ramallah kentinin şehir merkezinde düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı. Filistinli göstericiler Yüzyılın Anlaşması'na karşı oldukları ifade ederek ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.
"Filistin satılık değildir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yarın Yüzyılın Anlaşması kapsamında Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayını boykot etme çağrısı yaptı.
ABD, geçtiğimiz günlerde İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bir barış planının hazırlandığını duyurmuştu. Sonrasında Yüzyılın Anlaşması kapsamında Filistin topraklarına yatırım çekmek ve Filistinlilerin durumunu iyileştirmek için iş adamlarının katılımıyla 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da 'Refah için Barış' başlıklı ekonomi çalıştayı düzenleneceği açıklanmıştı.
Filistinli yetkililer, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına sert tepki göstererek Manama toplantısına katılmayacaklarını açıklamıştı.
- Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nı Protesto Etti
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
Batı Şeria, Ramallah, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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