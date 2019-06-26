Filistinliler ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planını protesto etti

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.