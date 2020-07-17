Filistinliler, Ayasofya kararına destek için Kudüs'teki Türk Konsolosluğunu ziyaret etti - Son Dakika

Filistinliler, Ayasofya kararına destek için Kudüs'teki Türk Konsolosluğunu ziyaret etti

Filistinli bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması münasebetiyle destek ziyaretinde bulundu.

Filistinli bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması münasebetiyle destek ziyaretinde bulundu.

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Aralarında Kudüs'ün kanaat önderlerinin de bulunduğu bir grup Filistinli, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunu önünde bir araya geldi.

Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ayasofya Camii'nin fotoğraflarını taşıyan grubu, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer kapıda karşıladı.

Gruptaki El-Halil Aşiretleri Sözcüsü Vedi el-Cabari, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen hafta Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan bir grubun Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk Bayrağı yakmasına tepki gösterdi.

Cabari, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını desteklediklerini, bunun Müslümanların hakkı olduğunu vurguladı.

Öte yandan Kudüs'ün önde gelenlerinden Şeyh Nureddin er-Recebi de "Bugün burada bulunmamızın sebebi Türkiye halkının ve liderinin Ayasofya'yı ibadete açma kararına destek vermektir." dedi.

Şeyh Recebi, Ayasofya kararının doğru bir karar olduğunu vurgulayarak, buna karşı çıkanların Kudüs ve Filistin'i temsil etmediğini söyledi.

Grup, Büyükelçi Demirer ile toplu fotoğraf çektirdikten sonra Başkonsolosluktan ayrıldı.

Ayasofya, Türkiye, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:02 Kaynak: AA

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