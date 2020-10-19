Filistinliler BAE heyeti'ni El Aksa Camii'nden kovdu - Son Dakika

Filistinliler, İsrail polisinin koruması altında El Aksa Camii'ne giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetini camiden çıkardı.

Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezinin Facebook sayfasında yayımlanan görüntülerde İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetinin, cami cemaati tarafından dışarı çıkarılması yer alıyor. Görüntülerde, İsrail polisi eşliğinde El Aksa Camii'ne giren BAE heyetinin cami topluluğu tarafından çıkarıldığı anlar görülüyor. Bir Filistin vatandaşının tartıştığı BAE delegasyonunu normalleşmeden (ilişkilerin normalleşme anlaşması) yana olmakla suçladığı ve onlarla çalışmadığını söylediği ifade edildi. Görüşmelerin ardından BAE heyeti camiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.