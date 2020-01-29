Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti - Son Dakika

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Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti
6 saat önce
Göstericilerin yol kapatması Gösteriye İsrail askerleri müdahalesi Göstericilerin lastik yakması ve sapanla taş atarak karşılık vermesi İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı...
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:11 Kaynak: AA
Göstericilerin yol kapatması
Gösteriye İsrail askerleri müdahalesi
Göstericilerin lastik yakması ve sapanla taş atarak karşılık vermesi
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güvenlik güçleri, gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakıp barikat kurdu.
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