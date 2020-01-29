Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti - Son Dakika

Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti

6 saat önce

Göstericilerin yol kapatması Gösteriye İsrail askerleri müdahalesi Göstericilerin lastik yakması ve sapanla taş atarak karşılık vermesi İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı...

Göstericilerin yol kapatması

Gösteriye İsrail askerleri müdahalesi

Göstericilerin lastik yakması ve sapanla taş atarak karşılık vermesi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güvenlik güçleri, gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakıp barikat kurdu.

Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti

Donald Trump, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:11 Kaynak: AA
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