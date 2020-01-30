Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti - Son Dakika

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Filistinliler, Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planını protesto etti
6 saat önce
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:46 Kaynak: AA
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güvenlik güçleri, drone kullanarak göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.
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