Filistinliler BM yardım kuruluşunun sunduğu hizmetleri azaltmasını Gazze'de protesto etti - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) gıda programıyla ilgili hizmetlerde kısıtlamaya gitmesi İsrail ablukası altındaki Gazze'de protesto edildi.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesinin çağrısı üzerine Gazze Şeridi'ndeki Cebaliye Mülteci Kampı'nda toplanan Filistinliler, düzenledikleri gösteride, boş un çuvalları, tas ve tencerelerin yanı sıra UNRWA'nın gıda hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesine tepkilerini ifade eden pankartlar taşıdı.

Filistin Halk Partisi lideri Abdülkadir Ebu Mehedi, gösteride yaptığı konuşmada, "Mültecilerin haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyoruz. Kesintiler onların davasına yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Filistinli mültecilerin "1948'de atalarının yerlerinden edildiği evlerine dönme hakkında ısrar ettiklerini ve bundan başka bir şeyi kabul etmeyeceklerini" vurgulayan Ebu Medehi, "UNRWA'nın mültecilere yardım ve hizmet sağlamakla yükümlü" olduğunun altını çizdi.

UNRWA, Filistinlilere yardımda kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Yaşadığı büyük mali kriz nedeniyle Filistinli mültecilere sunduğu bazı yardımlarda kısıtlamaya gideceğini açıklayan UNRWA, bu kısıtlamanın bir kısmının yoksul ailelere yönelik gıda yardımlarıyla ilgili olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Kasım ayında UNRWA'nın 115 milyon dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğu ve kurumun mali durumunun "çok daha tehlikeli" bir aşamaya geldiği uyarısında bulunmuştu.

UNRWA'nın sadece, 28 binden fazla ajans çalışanının kasım-aralık ayı maaşlarını ödeyebilmesi için 70 milyon dolar gerekiyor.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.