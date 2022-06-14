Lübnan 'ın önderliğinde başkent Beyrut 'ta düzenlenen ve Ürdün , Suriye , Filistin, Mısır ve Arap Birliğinin katılımıyla gerçekleşen UNRWA İstişare Komitesi Toplantıları ile eş zamanlı olarak Gazze kentindeki UNRWA merkezi önünde eylem düzenlendi.

Van'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağlayan çocuğa verdiği yanıt duygulandırdı: Sen ağlarsan ben de ağlarım

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Filistinliler BM'ye bağlı yardım kuruluşu için 'finansal güvenlik ağı' oluşturulmasını istiyor - Son Dakika

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