Filistinliler, Çevre Dostu Araçlara Geçiş Yapacak

Batı Şeria
bölgesindeki Ramallah
ve Al-Bireh şehirlerinde elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu. Böylelikle Filistinlilerin çevre dostu araçlara geçiş yapması sağlanacak.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Ramallah ve Al-Bireh şehirlerinde çevre dostu küresel yaklaşımı yakalamak, hava kirliliğini azaltmak, küresel ısınmayla mücadele etmek için ilk elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu.
Bir yerel otomobil şirketinde Pazarlama ve İletişim Departmanı Başkanı olan Mira Abu Shousheh elektrikli araba kullanımı hakkında yaptığı açıklamada, "Bu arabalar yüzde 100 elektrikli. Sadece elektrik kullanıyorlar ve elektrik akımı kullanarak üç farklı şekilde şarj ediliyorlar. Bu nedenle herhangi bir karbondioksit veya gürültü üretmez. Filistin'de yayılabileceğimizi umduğumuz sürdürülebilir bir çevrenin korunmasına yardımcı olur ve dünya için daha sürdürülebilir bir ortama ulaşmak için küresel çabalara katkıda bulunur" dedi.
Filistin Yönetimi (PA), düzenlemeleri iyileştirerek bu tür çevre dostu uygulamaları kolaylaştırmaya ve yerel özel sektöre Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından teşvik edilen uluslararası politika iyileştirmelerini yerine getirme konusunda yardımcı olmaya çalışıyor.
"Filistinliler için öncü bir adım"
Filistin Yönetimi Çevre Kalite Kurumu Başkanı (PA) Adala
Al-Attireh, "Ülkemiz küresel ısınmadan etkileniyor ve herkesin bildiği gibi, Filistin, diğer ülkelerin uygulamalarına kıyasla endüstriyel bir ülke değil, ancak iklim değişikliği ve emisyon envanteri hakkında ulusal bir rapor sunduğumuzda, çok düşük negatif göstergeler gösterdi. Bununla birlikte, uyum ve kirliliği azaltma planlarımızı hazırlıyoruz. Elektrikli otomobiller aynı zamanda ekonomiktir, bu nedenle egzoz emisyonlarını ve fosil yakıtların tüketimini azaltmadaki faydalarına ek olarak, elektrik kullanımı emisyonları azaltacak ve sıradan vatandaşlar için daha fazla tasarruf sağlayacaktır. Bu nedenle Filistinliler için öncü bir adım olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Filistin'in ilk, Arap dünyasının ikinci dayanıklı şehri olan Ramallah uluslararası standartlara ulaşmaya ve daha verimli ve çevre dostu hizmetler geliştirmeye çalışıyor.
"Elektrikli otomobiller için altyapı geliştireceğiz"
Ramallah Belediyesi Atık ve Bakım Dairesi Başkanı Khaled Ghazal, "Şehri tek bir yönden değil, birçok yönden değerlendiriyoruz. En önemli şeylerden biri de çevre. Şu anda, elektrikli otomobiller bizim için bir pilot proje, buna dayanarak altyapıyı geliştireceğiz" açıklamasında bulundu.
Ramallah şehri, 19 kilometrekarelik bir alanda ve neredeyse 70 bin nüfusa sahip. Ramallah, yaklaşık 90 bin kişiye ev sahipliği yapan kendisine bitişik Al-Bireh şehrinin ikiz şehri ve Filistin Yönetimi ile gelişen ekonomi için politik ve ekonomik merkez olarak kabul ediliyor. - RAMALLAH