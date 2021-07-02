İsrail güçleri Doğu Kudüs'te tehcir ve yıkım karşıtı protestoya müdahale etti - Son Dakika

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde tehcir ve yıkım karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

Çok sayıda Filistinli, İsrail'in yıkım ve tehcir politikasını protesto etmek amacıyla Silvan Mahallesi'nde toplandı.

Cuma namazını Silvan Mahallesi'nde kılan Filistinliler, namaz sonrasında gösteri düzenlemek istedi.

İsrail polisi, gösteri düzenleme hazırlığındaki gruba göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Silvan Mahallesi İsrail'in hedefinde

Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde ikamet eden çok sayıda Filistinli aile İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

Silvan Mahallesi'nin Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde de 1550 kişi evsiz kalma korkusu yaşıyor.

İsrail, Batın El Hava'da Filistinlilere ait bazı evlerin "Yahudilere ait araziye" inşa edildiği iddiasıyla boşaltılmasını istiyor.

El-Bostan bölgesinde ise bazı evleri ve dükkanları "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.