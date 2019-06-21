Son Dakika Haberleri: Filistinliler gösterilerinde Mursi'yi unutmadı
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Filistinliler gösterilerinde Mursi'yi unutmadı

1 saat önce

Gazze ve Batı Şeria'da düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde bu hafta Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ve pazartesi günü mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de unutulmadı.

Filistinliler gösterilerinde Mursi'yi unutmadı, System.String[]
Gazze ve Batı Şeria'da düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerde bu hafta Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ve pazartesi günü mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de unutulmadı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenledikleri barışçıl eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı slogan attı.
Muhammed Mursi'yi Filistinliler de unutmadı
Gösterilerde, 17 Haziran'da mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafları da taşındı.

"Mursi, gelecek nesiller senin Filistin'i savunduğunu hatırlayacak" ve "Gazze, yanında duranı unutmayacak" yazılı pankartlar taşıyan Filistinliler ayrıca İsrail-Gazze sınırındaki çitlere Mursi'nin fotoğrafını astı.

Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Refah kentinde ise Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Batı Şeria'nın Neliyn beldesinde de Ayrım Duvarı karşıtı protesto için bir araya gelen eylemciler, Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:15 Kaynak: AA
Batı Şeria, İsrail, Gazze, Muhammed Mursi, Güncel
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