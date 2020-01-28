Filistinliler ile İsrail işgal güçleri arasında çatışma - Son Dakika
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Filistinliler ile İsrail işgal güçleri arasında çatışma

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" ismini verdiği plana tepki gösteren Filistinliler, sokağa çıkarak İsrail işgal güçleri ile çatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin- İsrail meselesine yönelik hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" ismini verdiği plana tepki gösteren Filistinliler, sokağa çıkarak İsrail işgal güçleri ile çatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı ve bugün açıklayacağını duyurduğu "Yüzyılın Anlaşması"na tepki gösteren Filistinliler, Ramallah kentinde sokağa çıktı. Filistinli gençler ile İsrail işgal güçleri arasında tansiyon yükselince çatışma yaşandı. İsrail işgal güçleri, Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Filistinliler de Beit El bölgesine giden yolu kapatarak İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

(İHA)

Filistinliler ile İsrail işgal güçleri arasında çatışma

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:10 Kaynak: İHA
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