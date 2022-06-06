Filistinliler, İsrail-Arap Altı Gün Savaşı'nın 55. Yıl Dönümünü Andı

RAMALLAH/GAZZE, 6 Haziran (Xinhua) -- İsrail ile Arap komşuları arasında 5-10 Haziran 1967'de gerçekleşen Altı Gün Savaşı'nın 55. yıl dönümü Pazar günü Filistinliler tarafından anıldı. Üçüncü Arap-İsrail Savaşı olarak da bilinen savaşta İsrail, Arap komşuları karşısında hızlı bir galibiyet elde ederek Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye resmi bir basın açıklaması yaparak 55 yıllık işgalin ardından Filistinlilerin "daha azimli olduklarını, topraklarına bağlı kaldıklarını ve İsrail işgaline tam kararlılıkla karşı çıktıklarını" söyledi. Iştiyye, "Filistin halkı, varlıklarını silme ve ulusal kimliklerine son verme yönündeki tüm İsrail planlarını bozmaya kararlı" dedi. İsrail ile Filistinliler arasında yürütülen doğrudan barış görüşmeleri, İsrail yerleşimleri ve 1967 sınırlarında Filistin devleti kurulması konusundaki derin ihtilaflar nedeniyle 2014 yılında çıkmaza girmişti.