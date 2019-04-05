Filistinliler İsrail Askerleri ile Çatıştı
58 dakika önce
-Filistinliler İsrail askerleri ile çatıştı EL HALİL- İsrail askerleri tarafından Kudüs'te gözaltına alınan vatandaşlar için sokağa çıkan Filistinliler, El Halil kentinde İsrail askerleri ile çatıştı.
-Filistinliler İsrail
askerleri ile çatıştı
EL HALİL- İsrail askerleri tarafından Kudüs
'te gözaltına alınan vatandaşlar için sokağa çıkan Filistinliler, El Halil kentinde İsrail askerleri ile çatıştı.
İsrail askerleri tarafından Kudüs'te gözaltına alınan vatandaşlar için sokağa çıkan Filistinliler, abluka altındaki Batı Şeria
'nın El Halil kentinde İsrail askerleri ile çatıştı. Taraflar arasında yaşanan çatışmalarda Filistinli gençler İsrail askerlerine taş ve ped şişeler ile saldırırken İsrail askerleri ise Filistinlilere karşı gaz bombası kullandı, ateş açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:32 Kaynak: İHA
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