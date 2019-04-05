Son Dakika Haberleri: Filistinliler İsrail Askerleri ile Çatıştı

Filistinliler İsrail Askerleri ile Çatıştı

58 dakika önce

-Filistinliler İsrail askerleri ile çatıştı EL HALİL- İsrail askerleri tarafından Kudüs'te gözaltına alınan vatandaşlar için sokağa çıkan Filistinliler, El Halil kentinde İsrail askerleri ile çatıştı.

-Filistinliler İsrail askerleri ile çatıştı
EL HALİL- İsrail askerleri tarafından Kudüs'te gözaltına alınan vatandaşlar için sokağa çıkan Filistinliler, El Halil kentinde İsrail askerleri ile çatıştı.
İsrail askerleri tarafından Kudüs'te gözaltına alınan vatandaşlar için sokağa çıkan Filistinliler, abluka altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerleri ile çatıştı. Taraflar arasında yaşanan çatışmalarda Filistinli gençler İsrail askerlerine taş ve ped şişeler ile saldırırken İsrail askerleri ise Filistinlilere karşı gaz bombası kullandı, ateş açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:32 Kaynak: İHA

Kudüs, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti 73 Yaşında Maça Çıktı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi! Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:30:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistinliler İsrail Askerleri ile Çatıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]