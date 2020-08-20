Filistinliler İsrail-BAE anlaşmasını protesto etti - Son Dakika

Filistinliler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in imzaladığı normalleşme anlaşmasını protesto etti.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik ilişkileri başlatan normalleşme anlaşmasına yönelik Filistinlilerin protestoları devam ediyor. Dün yüzlerce Filistinli, İsrail ve BAE arasında yapılan ABD destekli barış anlaşmasını protesto etmek için Gazze'de sokaklara döküldü. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarıyla Gazze'nin batısındaki Ansar meydanına yürüdü. Filistinli gruplar tarafından organize edilen gösteriye, Hamas, Fetih Hareketi ve solcu gruplar da katıldı.

Protestolara katılan Filistinli Muhammed el-Rafaty, "Buraya Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki anlaşmaya karşı gösteri yapmak ve BAE'ye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkileri normalleştirirken Filistin davasına, Filistin halkına ve Kudüs davasına ihanet ettiklerini söylemek için geldik" dedi.

Bir diğer gösterici Sameera Mohammed de yaptığı açıklamada, "İsrail ile normalleşmeyi reddettiğimiz mesajını dünyaya iletmek için buradayız. İsrail ile normalleşme, İsrail işgaline maruz kalan Filistin halkının tüm haklarını reddetmektir. Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail barış anlaşmasına, Trump ve İsrail işgaline karşı olduğumuzu söylemek için Gazze Şeridi'nde gösteri yapıyoruz. Zafere ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

İsrail ve BAE, 13 Ağustos'ta ABD'nin arabuluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi yönünde anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

(İHA)