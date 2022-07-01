Filistinliler, İsrail belediyesinin avlusunda konser düzenlediği tarihi caminin önünde cuma namazı kıldı

İsrail'in güneyinde bulunan Biru's Sebi (Beer Şeva) kentindeki İsrail vatandaşı Filistinliler, belediyenin Osmanlı döneminden kalma Ulu Camii'nin avlusunda konser vermesini protesto için cuma namazını bu caminin önünde kıldı.

Cuma namazını burada kılan eski milletvekili ve İsrail'deki Arap Demokrat Partisi Başkanı Talib es-Sani, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sani, "Cami, 1906 yılında Osmanlı döneminde Müslümanların yardımıyla ve Müslümanların arazisi üzerine inşa edilmiş tarihi bir camidir ve 1948 yılına kadar ibadete açık kalmıştır. Daha sonra İsrail, Biru's Sebi halkını tehcir ederek kenti işgal etmiştir." dedi.

"Biru's Sebi kentinde on binlerce Müslüman var ve namaz kılacak tek bir yer yok." diyen Sani "Aynı zamanda her yerde yapılabilecek olan çılgın gösteriler burada yapılıyor. Bu gösterilerin yapılabileceği onlarca Yahudi merkezi var ancak burası özellikle provokasyon için seçildi." ifadelerini kullandı.

Sani, caminin kentin tarihi, Arap ve İslami kimliğine tanıklık ettiğini vurgulayarak, cuma namazının burada kılınmasının amacının, "Müslümanların camiye girme hakkını vurgulamak, kışkırtıcı eylemlerin ve mekanın kutsallığının ihlal edilmesini reddetmek olduğuna" işaret etti.

Konserin caminin avlusunda yapılmasını reddettiklerini belediyeye bildirdiklerini aktaran Sani, belediyenin ise "mekanın cami değil, Orta Doğu ve İslam kültür merkezi olduğunu kendilerine ilettiğini" aktardı.

Tarihi kaynaklara göre Biru's Sebi'deki Ulu Cami 1906'da inşa edildi; 1948'e kadar da burada ibadete devam edildi.

Cami, 1953'ten 1991'e kadar Negev Müzesi adı altında kullanıldı, 1991'den 2002'ye kadar ise terk edilerek bakımsız bırakıldı. Filistinliler, camiyi yeniden ibadete açmak için 1970'li yıllardan bugüne kadar mücadele veriyor.

İsrail'e bağlı Biru's Sebi Belediyesi, Osmanlı döneminden kalma tarihi caminin avlusunda 27 Haziran itibarıyla bir hafta sürecek konser etkinliği başlatmıştı.