Filistinliler, İsrail güçlerine geri adım attırdı - Son Dakika

İsrail güçleri tarafından Kudüs'ün Şam Kapısı'nda kurulan ve Filistinlilerin tepkisine yola açan barikatlar kaldırıldı.

İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılan Filistinlilerin toplanmaları ve oturmalarını engellemek amacıyla Şam Kapısı'nda 13 Nisan'da barikatlar kurmuştu. Barikatların kurulmasını reddeden Filistinliler, İsrail güçleri ile günlerdir çatışıyor. 13 gündür şiddetli bir şekilde süren çatışma ve arbede sonucu Filistinli gençler dün gece saatlerinde barikatları kaldırmayı başardı. İsrail güçleri, Filistinli gençlere müdahale etmeyip barikatların kaldırılmasına müsaade etti.

Kimliğini açıklamak istemeyen İsrailli bir polis "Dini, yerel yetkililer ve dükkan sahipleri ile yapılan istişarelerin ardından barikatların kaldırılması için talimat verildi. Karar, Kudüs'ün güvenliğine sağlamak için" ifadesini kullandı. Barikatların kaldırılmasının ardından Şam Kapısı'nda toplanan Filistinliler teravih namazının ardından en sık geldikleri alanın özgürlüğü kavuşmasını kutladı. Filistinliler, "Yaşansın Kudüs", "Kudüs'e ruhumuz ve kanımızı feda ederiz" sloganları attı.

Öte yandan, geçtiğimiz Perşembe teravih namazının ardından İsrail güçleri, Filistinlilere saldırmıştı. Filistinliler de İsrail güçlerine karşılık vermişti. Gece boyunca devam eden çatışmalarda toplam 105 Filistinli yaralanmıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)