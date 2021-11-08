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Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklularla dayanışma eylemi düzenledi - Son Dakika

Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklularla dayanışma eylemi düzenledi

08.11.2021 16:13

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için cezaevlerinde açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek için Gazze'de eylem düzenlendi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için cezaevlerinde açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek için Gazze'de eylem düzenlendi.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önündeki eylem, Gazze'deki Esirler Bakanlığı, Filistin Ulusal ve İslami Güçler Birliğine bağlı Esirler Komitesi ve İçişleri Bakanlığı Siyasi ve Ahlaki Rehberlik Heyeti tarafından organize edildi.

Gösteriye katılan Filistinliler, "Esirlerimiz, iradeniz kırılmasın", "Sizin yanınızdayız ve sizi bırakmayacağız" yazılı pankartların yanı sıra Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

İçişleri Bakanlığı Siyasi ve Ahlaki Rehberlik Heyeti Başkanı Muhammed el-Cerisi, uluslararası insan hakları kuruluşlarına Filistinli tutukluların "taleplerine kulak verme ve haklarını koruma" çağrısında bulundu.

Cerisi, "Uluslararası kuruluşlar, İsrail'i tutukluların tüm haklarını gözeten 4. Cenevre Sözleşmesi'ni uygulamaya zorlamalı." dedi.

İsrail hapishanelerindeki 6 Filistinli, idari tutukluluğa karşı açlık grevine devam ediyor.

İdari tutuklulardan Kayid el-Fesfus 117, Mikdad el-Kavasime 110, Ala el-Arac 93, Hişam Ebu Hevvaş 83, Ayyad el-Herimi 47 ve Luey el-Eşkar 29 gündür açlık grevi yapıyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklularla dayanışma eylemi düzenledi
Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklularla dayanışma eylemi düzenledi
Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklularla dayanışma eylemi düzenledi
Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklularla dayanışma eylemi düzenledi
Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklularla dayanışma eylemi düzenledi

Filistin, Protesto, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklularla dayanışma eylemi düzenledi - Son Dakika


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