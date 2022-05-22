Filistinliler İsrail hapishanelerinde ölenlerin naaşlarının teslim edilmesini istiyor - Son Dakika
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Filistinliler İsrail hapishanelerinde ölenlerin naaşlarının teslim edilmesini istiyor

22.05.2022 18:03

İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutukluların naaşlarının ailelerine teslim edilmesi talebiyle Gazze'de gösteri düzenlendi.

İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutukluların naaşlarının ailelerine teslim edilmesi talebiyle Gazze'de gösteri düzenlendi.

Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi ve Filistinli tutuklarla ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

"Şehit esirlerin naaşlarını serbest bırakmanızı istiyoruz." yazan büyük bir afişin açıldığı gösteride, İsrail'den alıkoyduğu Filistinli tutukluların naaşlarını teslim etmesi istendi.

Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Koordinatörü Zeki Debabiş eylemde yaptığı konuşmada, İsrail'in alıkoyduğu Filistinli tutukluların naaşlarını talep etmek için "Evlatlarımızı İstiyoruz" isimli bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Debabiş, "Dünya, Filistin halkının çektiği acılar, verdiği şehitler, esirler ve yaralılar karşısında çifte standart uyguluyor. Kurbanı cellat ile eşitlemeye çalışıyor." dedi.

İşgalcilerin, ölenlerin naaşlarını kaçırıp, "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnettiğini ya da buzdolaplarında sakladığını söyleyen Debabiş, bu politikanın hayatını kaybeden Filistinlilerin ailelerini, son kez yakınlarına veda etmekten ve İslami usullere göre defnetmekten mahrum bıraktığını vurguladı.

Debabiş, uluslararası topluma "ciddiyetle harekete geçmeleri, alıkonulan naaşların ailelerine iadesi için işgalcilere baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre İsrail, kendi hapishanelerinde hayatını kaybeden 9 Filistinlinin naaşını uzun süredir alıkoyuyor.

Filistinliler İsrail hapishanelerinde ölenlerin naaşlarının teslim edilmesini istiyor
Filistinliler İsrail hapishanelerinde ölenlerin naaşlarının teslim edilmesini istiyor
Filistinliler İsrail hapishanelerinde ölenlerin naaşlarının teslim edilmesini istiyor
Filistinliler İsrail hapishanelerinde ölenlerin naaşlarının teslim edilmesini istiyor
Filistinliler İsrail hapishanelerinde ölenlerin naaşlarının teslim edilmesini istiyor

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Kaynak: AA

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