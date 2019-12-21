Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için insan zinciri oluşturdu - Son Dakika
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Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için insan zinciri oluşturdu

6 saat önce

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenlendi.

Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için insan zinciri oluşturdu, System.String[]

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenlendi.

İnsan hakları aktivistleri ve üniversite öğrencilerinin çağrısıyla Ramallah'ta insan zinciri oluşturan yüzlerce kişi İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

İsrail'in tutuklulara yönelik ihlalleri ve keyfi uygulamalarını protesto eden göstericiler, Filistinli tutukluların fotoğrafları ile serbest bırakılmalarını talep eden dövizler taşıdı.

Göstericilerden Dena Ferrac, AA muhabirine, oluşturulan insan zinciriyle cezaevlerindeki tutuklulara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

İsrail hapishanelerinde 5 binden fazla Filistinli var

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.


Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.


İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.


Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:58 Kaynak: AA
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