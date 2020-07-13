Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki korona tehlikesini protesto etti - Son Dakika

Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki korona tehlikesini protesto etti

Gazze kentinde bir araya gelen Filistinliler, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler, hapishanelerde korona virüs bulaşabilme durumunu protesto etti.

Gazze kentinde bir araya gelen Filistinliler, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler, hapishanelerde korona virüs bulaşabilme durumunu protesto etti.

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Filistin'in Gazze kentinde halk, İsrail hapishanelerdeki sağlık durumunu protesto ederek endişelerini dile getirdi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi binasına kadar yürüyen Filistinliler, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin kötü muamele gördüğünü savundu. Gazze halkı, hapishanelerdeki durumun iyi olmadığını bu nedenle de korona virüsün yayılmasından endişe ediyor. Sokaklara dökülen Filistinliler, mahkumların korunmasını talep etti.

Yerel kaynaklara göre, yakın zamanda İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Abu Kamal Waar adlı bir mahkumda korona tespit edildi. Gazze halkı da Waar'ın sağlık durumunu öğrenmek isteyip diğer mahkumlara da korona testi yapılmasını istedi.

Protestoya katılan Mahmut Al Soufi, "Cezaevlerinde tutulan Abu Kamal Waar adlı mahkumda korona olduğunu öğrendik. Daha önce kanser tedavisi görüyordu. Bütün uluslararası örgütlere esirlerimize yardım etmeleri için sesleniyoruz" dedi. Mahmut Halef ise, "İsrailli yetkililer hapishanedeki Filistinlilere sahip çıkmalı. Filistinlilerin sağlık durumunu ihmal edilmemeli, bütün temizlik maddeleri ve ilaçları var olmalı" ifadesini kullandı.

(İHA)

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki korona tehlikesini protesto etti - Son Dakika
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