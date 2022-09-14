Filistinliler, İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan tutuklu hastanın serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
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Filistinliler, İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan tutuklu hastanın serbest bırakılmasını istedi

14.09.2022 09:21
Filistinliler, İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan tutuklu hastanın serbest bırakılmasını istedi

Filistinliler, İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan tutuklu hasta Nasır Ebu Hamid'in serbest bırakılmasını istedi.

Filistinliler, İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan tutuklu hasta Nasır Ebu Hamid'in serbest bırakılmasını istedi. İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan, akciğer kanseri hastası Nasır Ebu Hamid için Gazze Şeridi'nde dayanışma gösterisi düzenlendi. Gazze Kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önündeki gösteride, sağlık durumu ağırlaşan Ebu Hamid'in serbest bırakılması istendi.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinliler, İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan tutuklu hastanın serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinliler, İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan tutuklu hastanın serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
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