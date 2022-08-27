Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu yakınlarının naaşlarının teslim edilmesini istiyor

Filistinliler, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin naaşlarının ailelerine teslim edilmesi talebiyle işgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, çok sayıda Filistinlinin katıldığı gösteride, İsrail'in söz konusu uygulamasını kınayan sloganlar atıldı, naaşları alıkonulan Filistinlilerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşındı.

İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu Filistinlilerin ailelerinin de katıldığı gösterinin ardından, AA'ya konuşan "Filistinli Şehitlerin Naaşlarının Geri Alınması Ulusal Girişimi" koordinatörü Hüseyin Şucaiyye, "27 Ağustos"un Filistin hükümeti tarafından 2008'de "İsrail'in Alıkoyduğu Filistinlilerin Naaşlarının Geri Alınması Ulusal Günü" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Şucaiyye, bu ulusal gün münasebetiyle Gazze ve Batı Şeria'da gösteriler düzenlendiğini, sosyal medyada da "Çocuklarımızı istiyoruz" etiketi altında paylaşımlar yapıldığını söyledi.

Filistinli yetkili, "İsrail, 2015'ten bu yana ikisi kadın 11'i çocuk 102 Filistinlinin naaşını morglarda alıkoymaya devam ediyor. 256 Filistinlinin naaşı da 'Rakamlar Mezarlığı'na defnedilerek teslim edilmedi." dedi.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor.

İsrail medyası ve uluslararası basının ortaya çıkardığı bu mezarlıklardan 4'ünden birinin Suriye, Lübnan ve İsrail üçgenindeki askeri bölgede, ikisinin Ürdün Vadisi'ndeki askeri bölgede, dördüncüsünün ise Taberiye şehrinin kuzeyinde bulunduğu ifade ediliyor.