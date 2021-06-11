Filistinliler İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nde ezanın hoparlörle okunmasını engellemesini protesto etti - Son Dakika

EL Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde ezanın hoparlörle okunmasını engellemesine tepki gösterdi.

El Halil kentindeki gösteriye Filistin bayraklarıyla katılan protestocular, İsrail'in ihlallerini kınayan sloganlar attı.

İnsan Hakları Savunucuları Topluluğu sorumlusu İmad Ebu Şemsiyye, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in zaman zaman Harem-i İbrahim Camisi'nde ezanın hoparlörle okunmasını engelleyerek El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinin doğasını değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Ebu Şemsiyye, "Cami etrafında düzenlediğimiz gösteriyle Harem-i İbrahim Camisi'nin sadece Müslümanlara ait olduğunu ve Yahudilerin hiçbir haklarının bulunmadığını vurguladık. Burada ezanın hoparlörle okunmasının engellenmesini reddediyoruz." dedi.

İsrail bu yıl başından beri ezanı 250 kere engelledi

AA muhabirinin telefonla ulaştığı Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzi Ebu Senine de İsrail'in bu yıl başından beri camide ezanın okunmasını 250 kere engellediğini belirtti.

Ebu Senine, minarelerdeki hoparlörlerin 13 Mayıs'ta arızalandığını ve İsrail'in şimdiye kadar hoparlörlerin tamirine izin vermediğini aktardı.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.