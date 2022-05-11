Son dakika haberleri... Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesinin şahitlerinden gazeteci Şaza Hanaişe, olay anını anlattı - Son Dakika

Aljazeera televizyonu çalışanı Ali es-Sumudi, iş arkadaşı ve Aljazeera'nin deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçleri tarafından kasıtlı olarak öldürüldüğünü ifade etti.

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun çalışanlarından Sumudi, AA muhabirine, İsrail askerlerinin Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin bu sabah gerçek mermiyle vurarak öldürüldüğü olayı anlattı.

Sumudi, Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği baskını takip etmek üzere sabah 6'da bölgeye Ebu Akile ile ulaştıklarını belirtti.

Operasyonu görüntülemek üzere gittikleri bölgede çatışma olmadığını söyleyen Sumudi, baskının yapılacağı bölgenin yaklaşık 400 metre uzağında beklediklerini aktardı.

Sumudi, "Operasyonun düzenleneceği yerde yaklaşık 5 dakika bekledik. Şirin'in şehit edildiği yerde, 6-7 gazeteci vardı ve ben Şirin'in az önündeydim. 20 metre yürümüştük, birden ateş açıldı. Arkamı dönüp Şirin'i uyarmak istediğimde vurulduğunu gördüm. İkinci kurşun ise benim omzuma isabet etti." dedi.

Şirin Ebu Akile'nin başından yaralanan mermiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Sumudi, kendisinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Sumudi, "Kalbime yakın bir bölgeden yaralanmama rağmen, Allah'a şükür ameliyatla kurtuldum. Ancak, katil işgal güçlerinin mermileri Şirin'i kasten soğukkanlılıkla infaz ettiği için üzüntülüyüz, acılıyız ve kederliyiz." şeklinde konuştu.

İsrail güçlerinin mülteci kampına yönelik baskını görüntülemek isteyen gazetecilere karşı yapıldığına dikkati çeken Sumudi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, mülteci kampına gelen ve olayı görüntülemek isteyen gazetecileri kaçırmak, dönmelerini sağlamak ve işledikleri suçlara devam etmek için İsrail tarafından özellikle yapılmış bir eylemdir."

Olayın şahitlerinden gazeteci Şaza Hanaişe ise, "İsrail güçleri biz gazetecilere kasten ateş açtı. Bizi öldürme kastıyla ateş edildi. Hatta Şirin vurulduktan sonra da ateş etmeye devam etti." diye konuştu.

Henaişe, olayın yaşandığı yerde çatışma olmadığına dikkati çekerek, İsrail askerlerinin baskınını takip etmek üzere bölgede bekleyen gazetecilerin hedef alındığını ifade etti.

Henaişe, "İsrail güçleri, bizim gazeteci olduğumuzu biliyordu. (Baskını görüntülemek üzere) yürümeye başlamıştık. İsrail askerleri bizi öldürmeye çalıştı." ifadelerini sözlerine ekledi.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Katar merkezli Aljazeera kanalından yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi." ifadelerine yer verilmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.