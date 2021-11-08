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Filistinliler, İsrail'in terör listesine aldığı Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği için endişeli - Son Dakika

Filistinliler, İsrail'in terör listesine aldığı Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği için endişeli

08.11.2021 12:08
Filistinliler, İsrail'in terör listesine aldığı Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği için endişeli

Filistinliler, tarım alanında yardım faaliyetlerinde bulunan ve insan hakları ihlallerini izleyen Tarım Çalışmaları Komiteler Birliğinin İsrail tarafından "terör listesine" alınması nedeniyle endişe duyuyor.

Filistinliler, tarım alanında yardım faaliyetlerinde bulunan ve insan hakları ihlallerini izleyen Tarım Çalışmaları Komiteler Birliğinin İsrail tarafından "terör listesine" alınması nedeniyle endişe duyuyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, 22 Ekim'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği ve aralarında Tarım Çalışmaları Komiteler Birliğinin de bulunduğu 6 Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütleri listesine aldığını" duyurdu.

Bu kapsamda, Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Örgütü, Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin şubesi "yasa dışı" ilan edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise İsrail'in kararının Filistin sivil toplum kuruluşlarına karşı haksız bir saldırı olduğunu belirtti.

Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği

Merkezi işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği, çiftçilere, balıkçılara ve tarım işçisi kadınlara destek veriyor.

Kar amacı gütmeyen Birlik, dünyanın çeşitli ülkelerindeki insani yardım kuruluşlarıyla bağlantılı şekilde çalışmalar yürütüyor.

Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği, Filistin topraklarında her yıl yaklaşık 20 bin kişiye tarım, balıkçılık ve hayvancılık alanında destek sağlıyor.

Bu desteklerin yanı sıra hak ihlallerinin izlenerek rapor edilmesi ve kalkınma alanında projeler sunulması gibi çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Birlik çalışanlarının gözaltına alınmasından, mallarına el konulmasından endişe ediliyor

Tarım Çalışmaları Komiteler Birliğinin Kurumsal İlişkiler Müdürü Sadeddin ez-Ziyade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve İsrail'in son kararını değerlendirdi.

Ziyade, "Birlik, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Filistin'deki partilere ve gruplara da bağlı değil." dedi.

İsrail'in Birliği terör listesine almasına tepki gösteren Ziyade, bu karar sonrası çalışanlarının gözaltına alınmasından ve merkezin kapatılarak mallarına el konulmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

"İsrail, Filistin sivil toplum örgütlerini sindirmeye çalışıyor"

Ziyade, "İsrail; Filistin sivil toplum örgütlerini, bilhassa da insan hakları alanında ve aktif olarak faaliyet gösterenleri sindirmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in söz konusu kararının nedenine ilişkin ise Ziyade, "İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılar ve hak ihlalleri karşısında Filistinlilerden yükselen sesleri susturmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Hak ihlalleri takip ediliyor

Ziyade, Filistin sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki insan hakları ihlallerini izlediğine ve bu ihlalleri farklı platformlarda dünyaya duyurduğuna dikkati çekti.

İsrail'in bu kararı gerekçe göstererek Tarım Çalışmaları Komiteler Birliğinin banka hesaplarına el koyabileceğini ve para transferini engelleyebileceğini kaydeden Ziyade, çalışmalarına yine de devam edeceklerini vurguladı.

Ziyade, "Balıkçılara ve çiftçilere, hakları konusunda eğitim vermek için kurslar düzenliyoruz. Batı Şeria ve Gazze'de ulaşımın sıkıntılı olduğu yerlere doğrudan hizmet sunuyoruz." diye konuştu.

Yürütülen projeler

Birliğin yürüttüğü projeler hakkında da bilgi veren Ziyade, tarımda çalışan Filistinli kadınların desteklendiğini belirtti.

Ziyade, "İsrail'in mayıs ayında düzenlediği saldırılar nedeniyle mağdur olan 40 çiftçinin sera ihtiyaçlarının dağıtımına başlandı." dedi.

Filistinli çiftçilerin zarar gören mahsullerini ve üretime devam edebilmeleri için gereken ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını aktaran Ziyade, amaçlarının "Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu temel besin ürünlerinin karşılanması" olduğunu sözlerine ekledi.

Filistin Tarım Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği 11 gün süren saldırılar nedeniyle tarım sektöründe 204 milyon dolarlık zarar meydana gelmişti.

Filistinliler, İsrail'in terör listesine aldığı Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği için endişeli
Filistinliler, İsrail'in terör listesine aldığı Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği için endişeli
Filistinliler, İsrail'in terör listesine aldığı Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği için endişeli
Filistinliler, İsrail'in terör listesine aldığı Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği için endişeli
Filistinliler, İsrail'in terör listesine aldığı Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği için endişeli

İnsan Hakları, İsrail, Terör, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinliler, İsrail'in terör listesine aldığı Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği için endişeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinliler, İsrail'in terör listesine aldığı Tarım Çalışmaları Komiteler Birliği için endişeli - Son Dakika
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