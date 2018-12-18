Son Dakika Haberleri: Filistinliler, İsrail'in Yıkmaya Çalıştığı Mahkumun Evine Sahip Çıktı

Filistinliler, İsrail'in Yıkmaya Çalıştığı Mahkumun Evine Sahip Çıktı

2 saat önce

- Filistinliler, İsrail'in yıkmaya çalıştığı mahkumun evine sahip çıktıEL HALİL - Filistinli gençler, İsrail'in yıkımı için ihtar verdiği mahkum Halil Cebarin'in evi için bir araya geldi.

- Filistinliler, İsrail'in yıkmaya çalıştığı mahkumun evine sahip çıktı

EL HALİL - Filistinli gençler, İsrail'in yıkımı için ihtar verdiği mahkum Halil Cebarin'in evi için bir araya geldi. Protesto düzenleyen Filistinli gençler evin boş durmaması için nöbet tutmaya başladı.
İsrail ordusu, 18 Eylül'de bir İsrailliyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki Halil Cebarin'in Batı Şeria'daki evini yıkma kararı aldı. Karar üzerine Filistinli gençler Cebarin'in evine yardıma koştu. Evin etrafında toplanan Filistinliler, protesto düzenledi. Protestocular, İsrail askerlerinin eve yaklaşmaması için yolları kapatıp lastik yaktı ve sabaha dek evde yattı.
Filistinli mahkum Halil Cebarin'in kardeşi Eymen Cebarin İHA'ya yaptığı açıklamada, "Evimizin yıkılması, Filistinlilerin fedakarlıkların yanında hiçbir şey" dedi. Eymen Cebarin, tutuklu kardeşinin hapishanede işkence gördüğünü söyleyerek, "İsrail hapishanelerinde bulunan kardeşim yediği kurşunlardan ötürü yaralı" diye konuştu.
Eymen Cebarin, evinin 3 katlı, 500 metrelik bir alana sahip olduğunu ve içinde Halil Cebarin'in ailesinin yaşadığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:51 Kaynak: İHA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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