Filistinliler, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti - Son Dakika

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Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler

Teravih namazı kılınması ve dua edilmei

KUDÜS (AA) Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar tarafından ihya edildi. İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir gecesini ihya etmek üzere Mescidi Aksa'ya akın etti. Binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı.