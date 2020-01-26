Filistinliler Mescid-i Aksa imamı için protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filistinliler Mescid-i Aksa imamı için protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika

Filistinliler Mescid-i Aksa imamı için protesto gösterisi düzenledi

6 saat önce

Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklanan Mescid-i Aksa imam hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri hakkında soruşturma başlatılmasını protesto etti.

Filistinliler Mescid-i Aksa imamı için protesto gösterisi düzenledi, System.String[]

Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklanan Mescid-i Aksa imam hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri hakkında soruşturma başlatılmasını protesto etti.


İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklanan Mescid-i Aksa imam hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri hakkında Mescid-i Aksa'ya girdiği için soruşturma başlattı. Filistinliler, İsrail polisinin Şeyh Sabri'yi polis merkezine çağırması üzerine polis merkezi önünde toplanarak, kararı protesto etti.


İsrail polisi, geçtiğimiz Pazar günü Sabri'nin halkı kışkırttığı iddiasıyla bir hafta süreyle Mescid-i Aksa'ya girmesini yasaklamıştı. Ancak Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırmıştı. Dün gece Şeyh Sabri'nin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri, 1 haftalık yasağın 4 aya uzatıldığını söyleyerek Sabri'yi polis merkezine çağırmıştı. - KUDÜS

Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:03 Kaynak: İHA
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