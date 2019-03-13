Son Dakika Haberleri: Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın İbadete Kapatılmasını Protesto Etti

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın İbadete Kapatılmasını Protesto Etti

1 saat önce

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatılmasını protesto etti.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın İbadete Kapatılmasını Protesto Etti, System.String[]
Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatılmasını protesto etti. Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa çevresinde bir araya gelerek Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'e tepki gösterdi. İsrail aleyhinde sloganlar atan protestocular, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Mescid-i Aksa" ve "Bu mescit bizim mescidimiz" şeklinde sloganlar attı. Dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi dün, öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmış, ikindi ve akşam ezanlarının okunmasına izin vermemişti. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

İsrail, Aksa, 3. Sayfa
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