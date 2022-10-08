Mevlid-i Nebi, El Halil'de de işgalin gölgesinde kutlandı

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nden detaylar

Yüzlerce Filistinlinin Harem-i İbrahim Camisi"ne akın etmesi

Filistinlilerin geçiş noktalarından geçişi

Harem-i İbrahim Camisi'nin Müdürü Gassan el-Recbi ile röportaj EL HALİL (AA) – Filistinliler, Mevlid-i Nebi'yi işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da etkinliklerle idrak etti.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Nablus kentlerinde de Hz. Muhammed'in doğum gününü etkinliklerle kutladı.

Filistin Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından El Halil kentinde düzenlenen etkinlikte, izci bandosunu oluşturan Filistinli gençler, şehrin işlek Ayn Sara Caddesi'nden Harem-i İbrahim Camisi'ne doğru yürüdü.

Yüzlerce Filistinli aile de, İsrail'in engel ve kısıtlamalarına rağmen çocuklarıyla birlikte Harem-i İbrahim Camisi'ndeki kutlamalara katıldı.

İsrail ordusu, cami yakınındaki kontrol noktalarında Müslümanların geçişlerine yönelik prosedürleri sıkılaştırırken, İsrail askerleri de çevredeki binaların çatılarında bekledi.

Filistinlileri ve çantalarını camiye girişlerde aramaya tabi tutan İsrail askerleri, gazetecilerin camiye kamera ve ekipmanlarını getirmesine de engel oldu.