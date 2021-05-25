Filistinliler, Ramallah'ı ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı protesto etti - Son Dakika

Filistinliler, Ramallah'ı ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı protesto etti

25.05.2021 18:56
Filistinliler, Ramallah'ı ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı protesto etti, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, Ramallah'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a karşı gösteri düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, Ramallah'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a karşı gösteri düzenledi.

Ramallah'ın merkezindeki el-Menara Meydanı'nda toplanan Filistinliler, gösteride Filistin bayrakları, İsrail'in son Gazze saldırısına ilişkin fotoğraflar ve ölenleri sembolize eden tabutlar taşıdı.

Abbas-Blinken görüşmesinin yapıldığı Ramallah'taki Başkanlık Sarayı'na yürümeye çalışan kalabalık, güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden İyad Abdullah, "ABD Dışişleri Bakanı'na hoş geldin demiyoruz, İsrail savaş makinasının destekleyicisi Amerika'dır." dedi.

ABD'nin İsrail saldırısını savunma olarak gördüğünü hatırlatan Abdullah, Filistin yönetiminden istenen şeyin ABD idaresiyle alışverişte bulunmamak olduğunu söyledi.

Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Netanyahu ile görüşmüştü.

Blinken, Ramallah'tan Kahire'ye gidecek, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüşmesinin ardından son durağı Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi ile bir araya gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinliler, Ramallah'ı ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı protesto etti - Son Dakika


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