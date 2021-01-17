Filistinliler seçim kararından memnun olsa da siyasi bölünmüşlüğe çözüm getirmeyeceğini düşünüyor - Son Dakika

Filistinliler seçim kararından memnun olsa da siyasi bölünmüşlüğe çözüm getirmeyeceğini düşünüyor

17.01.2021 11:01
Filistinliler seçim kararından memnun olsa da siyasi bölünmüşlüğe çözüm getirmeyeceğini düşünüyor, System.String[]

Filistinliler, yaklaşık 14 yıl aradan sonra milletvekilliği ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması kararını memnuniyetle karşılarken, seçimlerin Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğe çözüm olmayacağı düşüncesini taşıyor.

Filistinliler, yaklaşık 14 yıl aradan sonra milletvekilliği ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması kararını memnuniyetle karşılarken, seçimlerin Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmüşlüğe çözüm olmayacağı düşüncesini taşıyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi önceki gün imzaladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'ın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, seçimlere ilişkin beklentilerini ve seçimin muhtemel etkilerini AA muhabirlerine değerlendirdi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Ahmed Kunayta, seçimlere gitme kararının geç alınsa da olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Kunayta, alınan kararın seçim meşruiyetlerinin sağlanması ve 14 yıldır süregelen bölünmüşlük krizinden çıkmak için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze'yi ziyaret etmesi halinde bunun Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki uzlaşıyı güçlendirebileceğine inandığını ifade eden Kunayta, seçim sonuçlarına dair kaygılarını ise şöyle anlattı:

"Seçim sonuçları kabul edilecek mi yoksa itiraz mı edilecek? Sonuçlar uluslararası sisteme uygun olursa kabul edilecektir aksi takdirde 2006'daki seçimlerde olduğu gibi sonuçlara itiraz edilecek ve Gazze ablukasının şiddeti artırılacaktır."

Gazzeli Mutez Ebu Diya ise seçim kararının Filistinli taraflar arasındaki ayrışmayı sonlandırmak adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Seçimlerin Filistin'deki iç istikrarın sağlanması yolunda yeni bir başlangıç olmasını ümit ettiğini dile getiren Diya, "Allah'tan bu seçimlerin sorunlarımıza deva, iç bölünmüşlüğümüzü sonlandırma noktasında önemli bir rol oynamasını istiyorum. İnşallah başta Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasındaki bölünmüşlüğün son bulması olmak üzere siyasal sorunlarımızın çözülmesine vesile olur." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin siyasi bölünmüşlüğe çözüm getirmeyeceğini düşünenler de var

Ramallah'ta ikamet eden Ala Rimavi ise Filistin sokağında seçimlere ilişkin şüphe hakim olduğunu söyledi.

Fetih Hareketi'nin seçimlerin ardından başkanlık, parlamento ve ulusal kadrolardaki rolünü güçlendireceğini düşünen Rimavi, "Bence bu seçimler uzlaşıyı getirmeyecek ve bölünmüşlüğün sürdürülmesini sağlayacaktır. Hamas Gazze'de, Fetih de Batı Şeria'da hüküm sürmeye devam edecek." diye konuştu.

Doğu Kudüs'te yaşayan Ömer Cibran da Filistinlilerin başkanlık kadrosunun değiştirilmesi ve parlamentoya ruh gelmesi isteğini dile getirdi.

Cibran, seçim kararnamesinin başkanlık kadrosunun değiştirilmesi ve parlamentonun hayata geçirilmesi için olumlu bir gelişme olduğunu ancak Fetih ile Hamas arasındaki siyasi bölünmüşlüğe çözüm getirmeyeceği görüşünü savunarak, şunları kaydetti:

"Bence bu seçimler, tarafların yakınlaşmasını sağlamayacak, Gazze Hamas'ta, Batı Şeria da Fetih'te kalmaya devam edecek. Gazze ile Batı Şeria'nın birlikteliğinin yeniden sağlanmasına yönelik hiçbir olumlu gelişme yok. Hamas da seçimlerle İsrail ile ilişkileri sürdürecek yeni bir başkanlık kadrosu istiyor. Yani diyeceğim o ki aslında Hamas da Fetih gibi bir hale gelmiş durumda. İsrail ile ilişkiler konusunda Hamas ile Fetih arasında herhangi bir fark kalmamış gibi."

Kudüslüler sandığa gitmeyeceklerini söylüyor

Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler de seçimlerin Filistinli gruplar arasındaki fikir ayrılıklarına çözüm getirmeyeceğine inanırken, oy kullanmayacaklarını dile getiriyor.

Doğu Kudüs'te ikamet eden Umm Şadi Muhtesib, seçimlerde sandığa gitmeyeceğini belirtti.

Filistin'deki seçimlerin Kudüs'te pek bir şeyi değiştirmeyeceği görüşünü taşıyan Muhtesib, "Baksana halimize Kudüs'te, ne kadar zor durumdayız. Seçimler yapılsa da katılmayacağım. Niye katılacağım ki hayatımızda neyi değiştirebilir? Bence uzlaşı da sağlanamayacak. Herkes kendisinin başkan olmasını istiyor."

Yine Doğu Kudüs'te yaşayan Salah Çavuş da seçimlere ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Seçimler Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin hayatında çok da bir şey değiştirmeyecek. Seçimlerde oy kullanmayacağım. Çünkü bana bir yararı olmayacak. Selfit kentinin bütçesi bile bize ayrılandan çok daha fazla. Ben bu seçimlerin Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü sonlandıracağına da inanmıyorum. Yeni bir komplo gibi görünüyor."

Kudüs'te yaşayan Filistinliler üzerindeki baskıya da dikkati çeken Çavuş, "Seçimler, biz Kudüs halkını çok da ilgilendirmiyor. Çünkü ne İsrail bizi tanıyor ne de Filistin yönetimi. Kudüs tek başına ortada kalmış durumda. Kudüs, İsraillilerce, Amerikalılarca, Haçlılarca hedefe alınmış durumda. Kudüs halkı da yalnızdır. Halkın direnme gücü de tükenmek üzere." ifadelerini kullandı.

Doğu Kudüs, Filistin, Gazze, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinliler seçim kararından memnun olsa da siyasi bölünmüşlüğe çözüm getirmeyeceğini düşünüyor - Son Dakika


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