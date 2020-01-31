Filistinliler sözde Orta Doğu barış planını protesto ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Filistinliler sözde Orta Doğu barış planını protesto ediyor - Son Dakika

Filistinliler sözde Orta Doğu barış planını protesto ediyor

6 saat önce

Filistin'in el-Halil kentinde mülteci kampında yaşayan Filistinliler, ABD'nin sözde barış planını protesto etti.

Filistinliler sözde Orta Doğu barış planını protesto ediyor, System.String[]

Filistin'in el-Halil kentinde mülteci kampında yaşayan Filistinliler, ABD'nin sözde barış planını protesto etti.


Yüzlerce Filistinli ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bulunan Aroub mülteci kampında protesto gösterileri düzenledi.


Göstericiler, Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini Filistin bayrakları açıp, slogan atarak ortaya koydu. İsrail işgal güçleri ise göstericileri göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla dağıttı. - EL HALİL

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:59 Kaynak: İHA
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