Filistinliler, Şuafat Mülteci Kampı yakınında sokakta akşam namazı kıldı

KUDÜS - İsrail güçleri, 8 Ekim'de bir polisin öldürüldüğü saldırının ardından Doğu Kudüs 'teki Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatmayı sürdürüyor. İsrail kimliği taşıyan on binlerce Filistinlinin yaşadığı Şuafat Mülteci Kampı, İsrail'in Ayrım (Utanç) Duvarı'nın ardında yer alan ancak yönetimsel olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı büyük bir semt konumunda. Kamp yakınında toplanan bir grup Filistinli, sokakta akşam namazını kıldı.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

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