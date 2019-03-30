Son Dakika Haberleri: Filistinliler Toprak Günü'nün 43. Yılında Meydanlara Çıktı

Filistinliler Toprak Günü'nün 43. Yılında Meydanlara Çıktı

54 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toprak Günü'nün 43'üncü yılı sebebiyle Batı Şeria'nın El-Bire kentinde toplanan göstericiler Göstericilerin lastik yakarak ve konteyner koyarak yolu kapatması Filistin bayrağı taşıyan göstericiler Taş atan Filistinli gençler İsrail askerlerinin müdahalesi İşgal altındaki...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Toprak Günü'nün 43'üncü yılı sebebiyle Batı Şeria'nın El-Bire kentinde toplanan göstericiler
Göstericilerin lastik yakarak ve konteyner koyarak yolu kapatması
Filistin bayrağı taşıyan göstericiler
Taş atan Filistinli gençler
İsrail askerlerinin müdahalesi İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 43'üncü yılında meydanlara çıktı.

Filistinli gruplar ve sivil toplum kuruluşlarınca Toprak Günü dolayısıyla Filistinlilere Batı Şeria'nın tüm kentlerinde gösteri düzenleme çağrısı yapıldı. Ramallah kenti yakınlarındaki Beyt-İl askeri kontrol noktasında bir araya gelen yüzlerce Filistinli, İsrail'in işgal politikalarını protesto etti.

İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, kontrol noktasına giden yolu taşlar ve ateşe verdikleri lastiklerle kapatan Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde de bir araya gelen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralanan bazı Filistinliler hastaneye kaldırıldı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan Filistinliler, İsrail işgalini protesto etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:14 Kaynak: AA

Filistin, Batı Şeria, İsrail, Güncel
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