Filistinliler, Trump'ın gidişinden memnun - Son Dakika

Filistinliler, Trump'ın gidişinden memnun

08.11.2020 05:15
Filistinliler, Trump'ın gidişinden memnun, System.String[]

Filistinli siyasetçiler tarafından, "ABD Başkanı Donald Trump'ın" gidişiyle İsrail işgali altındaki Filistinlilerin rahatlayacağı belirtiliyor.

Filistinli siyasetçiler tarafından, "ABD Başkanı Donald Trump'ın" gidişiyle İsrail işgali altındaki Filistinlilerin rahatlayacağı belirtiliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi Nebil Şas, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Trump'dan daha kötü bir dönem olmadı" değerlendirmesinde bulunarak, "ondan kurtulmanın bir kazanç olduğu"nu söyledi.

Şas, Filistin davasına karşı ABD siyasetinin tavrında büyük bir stratejik değişim beklemediğini sözlerine ekledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Hanan Aşravi, Twitter hesabından, "ABD Trump'tan kurtuldu. Ancak, Trumpçılık olgusunun incelenerek ABD içi ve dışındaki dengelerin yeniden kurulması için düzeltilmesi" çağrısı yaptı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ise Trump'ın gidişinin gerçekten olumlu bir durum olduğunu, çünkü kendisinin "ABD tarihinin en kötü başkanı ve çağdaş dönemde insanlığın beşeriyetin karşılaştığı en kötü başkan" olduğunu kaydetti.

"Trump, dünyayı uluslararası hukuka alternatif orman kanununa sürüklemek istedi uluslararası ilişkileri parçaladı siyaseti çöküşe itti." diyen Bergusi, Trump'ın Filistin halkına yaptığı en kötü şeyin sözde "Yüzyılın Anlaşması"nı getirmek olduğunu ifade etti.

Seçimleri kazandığı belirtilen Joe Biden döneminde de söz konusu anlaşmanın uygulanmaya devam edeceğini ihtimal dışı görmediğini hatırlatan Bergusi, "Biden'ın 'ABD Büyükelçiliği Kudüs'te kalacak' dediğini duyduk ancak gayrimeşru yerleşimi kınadığını duymadık." şeklinde değerlendirmede bulundu.

FKÖ'nün haber sitesine açıklama yapan örgütün İcra Komitesi Üyesi Teysir Halid, ABD seçimlerinin sonuçlarını, bölgeye mecbur bırakılmak istenen karanlık bir dönemin sonunun başlangıcı olarak değerlendirdi.

"Tek zararlı çıkacak olan Trump değil elbette, bunun yanında anormal aykırı siyasi yönteme tabi olma şekliyle liderlerinin bağlandığı birçok sistem de bu zarara ortak olacak." diyen Halid, Trump'ın "orman kanununu yücelttiğini, insan hakları, eşitlik, özgürlük ve demokrasi gibi evrensel değerleri hiçe saydığını uluslararası hukuku ve meşruiyeti değersiz görerek siyasi haydutluğa sırtını dayadığını" vurguladı.

Filistin'deki direniş hareketlerinden Mücahitler Hareketi ise "Trump'ın düşmesi, kendi milletine ve Filistin'e karşı şeytanla işbirliği yapan tüm sistemlerin de çökmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hareket, Filistinlilerin haklarını elde etmek amacıyla ABD yönetiminin değişimine bel bağlamanın vakit kaybetmek ve aynı zamanda boş bir şey olduğunun ispatlandığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinliler, Trump'ın gidişinden memnun - Son Dakika


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