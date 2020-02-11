Filistinliler Trump'ın sözde Orta Doğu planını protesto etti - Son Dakika
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Filistinliler Trump'ın sözde Orta Doğu planını protesto etti

6 saat önce

Filistinliler, Batı Şeria ve Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Filistinliler Trump'ın sözde Orta Doğu planını protesto etti, System.String[]

Filistinliler, Batı Şeria ve Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Binlerce Filistinli, Batı Şeria ve Gazze'de toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu planını protesto ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapacak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a destek verdi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sözde Orta Doğu barış planına karşı sloganlar attı. Ramallah'ta toplanan göstericiler, "Kahrolsun Yüzyılın Anlaşması", "Filistin satılık değildir", "Yüzyılın Anlaşması'na hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Ramallah'taki gösteride konuşma yapan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Trump'ın Filistin davasını tasfiye etmek istediğini vurgulayarak, "Bu anlaşma diğer anlaşmalar gibi geçmeyecek. Bu toprağa ve gökyüzüne en yakın nokta olan Kudüs şehrine sadık kalacağız. Biz her zaman hayır diyemeyiz, biz Kudüs'ün başkenti olan Filistin devleti ve mültecilerin dönüşü için evet diyoruz" dedi. Iştiyye, Filistin Kurtuluş Örgütü ve İslami gruplarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapacak Filistin Devlet Başkanı Abbas için birleştiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin sorununun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının ele alınacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumuna katılarak konuşma yapacak. Abbas, konuşmasında İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini anlatacak.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde "Orta Doğu barış planını" kamuoyuna açıklamıştı. Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

(Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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