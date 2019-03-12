Son Dakika Haberleri: Filistinliler Vakit Namazını Aksa'nın Kapısında Kıldı

Filistinliler Vakit Namazını Aksa'nın Kapısında Kıldı

8 dakika önce

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmasının ardından onlarca Filistinli, ikindi namazını Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmasının ardından onlarca Filistinli, ikindi namazını Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı.

Namaz öncesi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde yoğun önlem aldı.

Aslanlı Kapı'da namaz kılmak isteyen Filistinlileri kontrolden geçiren İsrail polisi, ardından Eski Şehir'e girişlerine izin verdi.

Aslanlı Kapı'da toplanan kadın-erkek onlarca Filistinli, Mescid-i Aksa'nın eski Vaaz ve İrşad Müdürü Şeyh Raid Da'na imamlığında ikindi namazını eda etti.

Namazın ardından AA muhabirine konuşan Şeyh Da'na, İsrail polisinin Rahmet Kapısı'nın açılmasının ardından bu yana Filistinlileri provoke ettiğini söyledi.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da kendi hazırladığı "oyunla" Filistinlilere saldırdığını belirten Şeyh Da'na, polis karakolunun ateşe verilmesinin düzmece olduğunu vurguladı.

Şeyh Da'na, aşırı sağcı İsrail hükümetinin Rahmet Kapısı ve Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmaya çalıştığına dikkati çekerek, polisin de bu planları uygulamaya çalıştığını ifade etti.

İsrail polisi namazın ardından Filistinlilerin beklemelerine izin vermedi ve Aslanlı Kapı'yı boşalttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Harem, İsrail, Aksa, Güncel
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