Son Dakika Haberleri: Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim'e akın etti (1) - EL
Son Dakika Güncel Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim'e akın etti (1) - EL - Son Dakika

Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim'e akın etti (1) - EL

7 saat önce

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinin Yahudileştirilmesi tehdidine dikkati çekmek amacıyla Harem-i İbrahim'e akın etti.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentinin Yahudileştirilmesi tehdidine dikkati çekmek amacıyla Harem-i İbrahim'e akın etti.

"El-Fecr el-Azim" (Büyük Şafak) ismiyle düzenlenen organizasyon kapsamında toplanan binlerce Filistinli, Harem-i İbrahim'de sabah namazı kıldı. Filistinliler, namazdan önce ve sonra tekbirler getirerek marşlar söyledi.

Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim'e akın etti (1) - EL

Batı Şeria, Harem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı
Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:28:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filistinliler, Yahudileştirme tehdidine karşı Harem-i İbrahim'e akın etti (1) - EL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]