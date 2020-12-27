Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki - Son Dakika

Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki

27.12.2020 16:55
Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde müzikli eğlence düzenlenmesine ilişkin Filistin yönetimi soruşturma için komisyon kurulduğunu duyururken, Filistinliler de külliyeye giderek olaya tepki gösterdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde müzikli eğlence düzenlenmesine ilişkin Filistin yönetimi soruşturma için komisyon kurulduğunu duyururken, Filistinliler de külliyeye giderek olaya tepki gösterdi.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, dün akşam Ramallah ve çevresinden geldikleri söylenen bir grup Filistinli, Eriha kenti yakınlarında bulunan Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde müzikli eğlence düzenledi.

Söz konusu programın duyulması üzerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan çok sayıda Filistinli eğlenceyi engellemek için bölgeye gitti.

Hazreti Musa'nın kabrinin bulunduğuna inanılan ve içerisinde bir caminin de yer aldığı Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde müzikli eğlence düzenlenmesine tepki gösteren Filistinliler ile partiye katılanlar arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin artması üzerine bölgeye İsrail güçleri gelirken, Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine nasıl müsaade edildiği ise henüz netlik kazanmadı.

Soruşturma için komisyon kuruldu

Söz konusu eğlenceye tepkiler çığ gibi büyürken, Filistin yönetimi konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurdu.

Filistinli gruplar da bugün bölge ve çevrede yaşayanlara ikindi namazını Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eda etmeleri çağrısında bulundu.

Bunun üzerine Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan çok sayıda Filistinli ikindi namazını Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eda etmek için bölgeye hareket etti.

İsrail güçlerinin bölgeye giden yolda geçici kontrol noktası kurması üzerine, bazı Filistinliler araçlarını yol kenarlarına park edip yürüyerek Nebi Musa Makamı Külliyesi'ne ulaştı.

Çok sayıda Filistinli, ikindi namazını Nebi Musa Makamı Külliyesi içinde yer alan camide eda etti.

Namazın ardından Filistinliler, Nebi Musa Külliyesi'nde düzenlene eğlenceye tekbirler ve sloganlarla tepki gösterdi.

Nebi Musa Makamı Külliyesi

Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesinin ardından başlatılan bir gelenekle Hazreti Musa'nın makamı olarak kabul edilen bu bölgede çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Memluk Sultanı Baybars tarafından da 1268-1269 yıllarında Hazreti Musa'nın kabri olduğuna inanılan mezar üzerine türbe ve cami yaptırıldı. Nebi Musa Makamı, geçen asırlar boyunca çeşitli dönemlerdeki eklemelerle içinde türbe, han ve diğer müştemilatların bulunduğu büyük bir külliye olma özelliğini taşıyor.

Hac güzergahı üzerinde yer alan bu külliye, tarih boyunca özellikle Osmanlı döneminde Hac yolcularının Kudüs'e varmadan önce konakladıkları ve ihtiyaçlarını giderdikleri bir han olarak da kullanıldı.

Osmanlı döneminde külliyenin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Eriha olmak üzere Filistin'in diğer şehirlerinde vakıflar tahsis edildi. Tarihi kaynaklara ve arşiv belgelerine göre Osmanlı döneminde Hazreti Musa'nın kabrinden ötürü buraya büyük önem verildiği biliniyor.

Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde 2013'te TİKA tarafından restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmişti.

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Filistin, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki - Son Dakika


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