Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki - Son Dakika

Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki

28.12.2020 16:31

Ezan okunması Filistinlilerin namaz kılması Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki Filistin yönetimi olayı soruşturmak için komisyon kurarken, çok sayıda Filistinli de müzikli eğlenceye tepki göstermek için ikindi namazını Nebi Musa...

Ezan okunması

Filistinlilerin namaz kılması

Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki

Filistin yönetimi olayı soruşturmak için komisyon kurarken, çok sayıda Filistinli de müzikli eğlenceye tepki göstermek için ikindi namazını Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eda etti

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde müzikli eğlence düzenlenmesine ilişkin Filistin yönetimi soruşturma için komisyon kurulduğunu duyururken, Filistinliler de külliyeye giderek olaya tepki gösterdi.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, dün akşam Ramallah ve çevresinden geldikleri söylenen bir grup Filistinli, Eriha kenti yakınlarında bulunan Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde müzikli eğlence düzenledi.

Söz konusu programın duyulması üzerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan çok sayıda Filistinli eğlenceyi engellemek için bölgeye gitti.

Hazreti Musa'nın kabrinin bulunduğuna inanılan ve içerisinde bir caminin de yer aldığı Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde müzikli eğlence düzenlenmesine tepki gösteren Filistinliler ile partiye katılanlar arasında gerginlik yaşandı.

Gerginliğin artması üzerine bölgeye İsrail güçleri gelirken, Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine nasıl müsaade edildiği ise henüz netlik kazanmadı.

Soruşturma için komisyon kuruldu

Söz konusu eğlenceye tepkiler çığ gibi büyürken, Filistin yönetimi konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurdu.

Filistinli gruplar da bugün bölge ve çevrede yaşayanlara ikindi namazını Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eda etmeleri çağrısında bulundu.

Bunun üzerine Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşayan çok sayıda Filistinli ikindi namazını Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eda etmek için bölgeye hareket etti.

İsrail güçlerinin bölgeye giden yolda geçici kontrol noktası kurması üzerine, bazı Filistinliler araçlarını yol kenarlarına park edip yürüyerek Nebi Musa Makamı Külliyesi'ne ulaştı.

Çok sayıda Filistinli, ikindi namazını Nebi Musa Makamı Külliyesi içinde yer alan camide eda etti.

Namazın ardından Filistinliler, Nebi Musa Külliyesi'nde düzenlene eğlenceye tekbirler ve sloganlarla tepki gösterdi.

Nebi Musa Makamı Külliyesi

Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesinin ardından başlatılan bir gelenekle Hazreti Musa'nın makamı olarak kabul edilen bu bölgede çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Memluk Sultanı Baybars tarafından da 1268-1269 yıllarında Hazreti Musa'nın kabri olduğuna inanılan mezar üzerine türbe ve cami yaptırıldı. Nebi Musa Makamı, geçen asırlar boyunca çeşitli dönemlerdeki eklemelerle içinde türbe, han ve diğer müştemilatların bulunduğu büyük bir külliye olma özelliğini taşıyor.

Hac güzergahı üzerinde yer alan bu külliye, tarih boyunca özellikle Osmanlı döneminde Hac yolcularının Kudüs'e varmadan önce konakladıkları ve ihtiyaçlarını giderdikleri bir han olarak da kullanıldı.

Osmanlı döneminde külliyenin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Eriha olmak üzere Filistin'in diğer şehirlerinde vakıflar tahsis edildi. Tarihi kaynaklara ve arşiv belgelerine göre Osmanlı döneminde Hazreti Musa'nın kabrinden ötürü buraya büyük önem verildiği biliniyor.

Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde 2013'te TİKA tarafından restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmişti.

Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki
Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki
Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki
Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki

Batı Şeria, Filistin, Namaz, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Koronavirüslü rahibin cemaate aynı kadehten şarap içirdiği ortaya çıktı! Kilise kapatıldı Yaşlı adam kendini bıçakla doğradı! Esnaf son anda yetişti Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Marketten aldığı maden suyunun içinden örümcek çıktı Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı
Davutoğlu'ndan hükümete asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi Davutoğlu'ndan hükümete asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi         
16:17
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı         
15:54
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Dükkanlardaki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına anında müdahale Dükkanlardaki Azerbaycan bayraklarını indiren kadına anında müdahale         
15:09
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 16:40:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistinlilerden Batı Şeria'daki Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde eğlence düzenlenmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei