Filistinlilerden İsrail'in saldırılarına grafitili tepki - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in saldırılarında oluşan enkazın üzerine grafiti yaparak, sivilleri hedef alan İsrail'e tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak ve İsrail'in sivillere hedef alan saldırılarına tepki göstermek amacıyla bina enkazı üzerine grafiti yaptı. Grafitiler, gönüllü Filistinliler ve grafiti sanatçıları tarafından yapıldı.

Çizimlere katılan Gazze Ravasi Kültür Merkezi Genel Müdürü Fayez Al-Hasani, "Son İsrail saldırılarında kullanılmaz hale gelen el-Şuruk Kulesi'nin molozları üzerinde grafiti yaptık. Bu resimler Filistin halkının her türlü yolu ve sanatı kullanarak İsrail'in işgaline direnmeye devam ettiğini gösteriyor. Kalem ve kelime, kalp ve akıl ile işgale hayır demeye devam edeceğiz. İsrail uçakları Filistin halkının kararlılığını ve azmini azaltmayacak" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 39'u kadın, 66'sı çocuk olmak üzere 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

(Muhammed Rabah/ İHA)