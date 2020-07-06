Filistinlilerden İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı gösteri - Son Dakika

Filistinlilerden İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı gösteri

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

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Yahudi yerleşim birimlerine karşı direniş komitelerinin çağrısı üzerine Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Bedya beldesinin kırsalında toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerini protesto etti.

Filistinli yetkili ve aktivistlerin de katıldığı protestoda göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf AA muhabirine yaptığı açıklamada, "işgal devletinin" yaklaşık 40 yıldır Selfit'e bağlı Bedya beldesinin topraklarına el koymaya çalıştığını belirtti.

Assaf, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin İsrail'in sahte belgelerle bu topraklara el koymaya çalışma girişimlerini ortaya çıkardığını ve İsrail mahkemelerine yapılan başvuruların haklı bulunması sonucu belde topraklarının büyük kısmının Filistinlilere iade edildiğini kaydetti.

İsrail'in Bedya beldesinin topraklarına el koyarak çevredeki Yahudi yerleşim birimlerinin coğrafik bütünlüğünü sağlamayı hedeflediğini belirten Assaf, İsrail'in buraya el koyması durumunda Filistin'in Selfit ile Kalkiliya kentlerinin coğrafik bağlantılarını ortadan kaldırılmış olacağını vurguladı.

Yahudi yerleşimciler, dün Bedya beldesi kırsalında Filistinlere saldırmış, açtıkları ateşle iki Filistinliyi yaralamışlardı.

İsrail makamları birkaç haftadan bu yana Bedya beldesi çevresinde Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için hafriyat çalışmaları yürütüyor.

Batı Şeria, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:47 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Filistinlilerden İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı gösteri - Son Dakika Dünya
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