Son Dakika Haberleri: Filistinlilerden İsrail saldırısında gözünü kaybeden gazeteciye destek yürüyüşü
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Filistinlilerden İsrail saldırısında gözünü kaybeden gazeteciye destek yürüyüşü

6 saat önce

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu sol gözünü kaybeden gazeteciye destek gösterisi düzenledi.

Filistinlilerden İsrail saldırısında gözünü kaybeden gazeteciye destek yürüyüşü, System.String[]

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu sol gözünü kaybeden gazeteciye destek gösterisi düzenledi. İsrail güçleri protestolara katılan gazetecilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.


Filistinliler, Surif'te İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu sol gözünü kaybeden gazeteci için destek yürüyüşü düzenledi. İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl gösteride gazetecilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle sert müdahalede bulundu. İsrail saldırılarının ardından 8 gazetecinin ağır yaralandığı ve en az 3 gazeteci gözaltına alındığı öğrenildi.


İsrail'in müdahalesinde İHA muhabiri de plastik mermiyle elinden yaralandı.


Gösteriye katılan protestocular, İsrail saldırıların durdurulması ve Filistinli gazetecilere karşı şiddetin sonlandırılmasına yönelik sloganlar attı.


Ramallah merkezli İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu'ndan (ICHR) Avukat Ferit el-Atraş yaptığı açıklamada, "Sol gözünü kaybeden Filistinli gazeteci Mouaz Amarnah'a vuran İsrail askeri ceza almalı. İsrail'in gazetecileri hedef alması büyük bir haksızlık ve uluslararası hakların ihlalidir. Filistinli gazeteciler dünyaya gerçekleri aktarmaya çalışırken, İsrail onları engellemeye çalışıyor" diye konuştu.


Batı Şeria'daki Gazeteciler Sendikası temsilcisi Hassen ABD El Javad da, "Gazetecilerin korunmasını ve onlara saygı duyulmasını talep ediyoruz" dedi. - BATI ŞERİA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:59 Kaynak: İHA
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