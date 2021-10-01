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Filistinlilere saldırdıkları şüphesiyle gözaltına alınan Yahudi yerleşimcilerden 2'si serbest bırakıldı - Son Dakika

Filistinlilere saldırdıkları şüphesiyle gözaltına alınan Yahudi yerleşimcilerden 2'si serbest bırakıldı

01.10.2021 17:43
Filistinlilere saldırdıkları şüphesiyle gözaltına alınan Yahudi yerleşimcilerden 2'si serbest bırakıldı, System.String[]

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdığı şüphesiyle gözaltına alınan Yahudi yerleşimcilerden 2'sini serbest bıraktı.

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdığı şüphesiyle gözaltına alınan Yahudi yerleşimcilerden 2'sini serbest bıraktı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, kimlikleri açıklanmayan ve birinin 18 yaşından küçük olduğu belirtilen şüpheli iki Yahudi yerleşimcinin duruşması işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Mahkemesi'nde görüldü.

İsrailli hakim, söz konusu kişilerin "dış görünüşleri" nedeniyle gözaltına alınmış olabileceği iddiasını ortaya atarken, 2 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Yahudi yerleşimciler, 28 Eylül'de El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilere saldırmış, biri 3 yaşında çocuk olmak üzere 12 kişi yaralanmıştı.

Bölgedeki çiftçilerin bazı keçilerini dahi bıçaklayan saldırganlar, Filistinlilere ait evleri ve araçları da taşlamıştı.

Tepkilerin ardından İsrail güçleri, 6 Yahudi yerleşimci şüpheliyi gözaltına almıştı.

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinlilere saldırdıkları şüphesiyle gözaltına alınan Yahudi yerleşimcilerden 2'si serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinlilere saldırdıkları şüphesiyle gözaltına alınan Yahudi yerleşimcilerden 2'si serbest bırakıldı - Son Dakika
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