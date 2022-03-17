Filistinlilerin desteğiyle Suriye'de ihtiyaç sahipleri için 4 bin 500 konut yapılacak - Son Dakika
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Filistinlilerin desteğiyle Suriye'de ihtiyaç sahipleri için 4 bin 500 konut yapılacak

17.03.2022 18:11
Filistinlilerin desteğiyle Suriye'de ihtiyaç sahipleri için 4 bin 500 konut yapılacak

Ataa İnsani Yardım Derneği ve Merhametli Kalpler Derneği iş birliğinde, Gaziantep Valiliğinin desteğiyle "Çadırdan Eve" yardım kampanyası kapsamında Suriye'nin kuzeyinde 4 bin 500 konutun yapımı için protokol imzalandı.

Ataa İnsani Yardım Derneği ve Merhametli Kalpler Derneği iş birliğinde, Gaziantep Valiliğinin desteğiyle "Çadırdan Eve" yardım kampanyası kapsamında Suriye'nin kuzeyinde 4 bin 500 konutun yapımı için protokol imzalandı.

Gaziantep'teki bir otelden düzenlenen imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, hayırlı bir işe şahitlik ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Gül, şöyle konuştu:

"Bir taraftan Suriye'de buna ihtiyacı olan kişiler, bir tarafta Filistin'de buna ekonomik anlamda destek veren hayırseverler. Türkiye ise buna lojistik anlamda destek verecek. Bir kardeşler topluluğu var. Orada yaşayan kardeşlerimiz çadırlardan yerleşik konutlara geçti. Bin 500 konut yapıldı daha önce. Şimdi 4 bin 500 konut daha yaparak çıtayı bir üst basamağa çıkaracağız. Özellikle alt ve üst yapı, sosyal hayat anlamında her şey planlanmış bu projede. Toplam 25 bin insanın yaşayacağı bölgede güvenlik, sağlık, fırın, gibi bütün ihtiyaçlar planlanmış, bu açıdan örnek bir proje. Bu projenin gerçekleşmesi için yapmamız gereken ne varsa bunun için çalışacağız."

ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit İsaoğlu ise herkesin daha iyi şartlarda yaşama hakkına sahip olduğunu söyledi.

Amaçlarının sadece hayırlı bir iş yapmak olduğunu dile getiren İsaoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların çektiği sıkıntıyı ve yaşam zorluğunu ortadan kaldırmak için ve bu insanlara yardım eli uzatmak için burada bulunuyoruz. Binlerce insan Suriye'de çadırda yatıyor. Biz basında görünmek için değil gerçekten sadece insani olarak buradayız. Bu bir hak davasıdır. Hayırlı iş için toplandık çünkü."

Merhametli Kalpler Derneği Başkanı Raid Bedir de söz konusu kampanyanın gelirinin Filistin halkından geldiğini söyledi.

Filistin ile Suriye halkının kardeş olduğunu dile getiren Bedir, "Bu yapılan konutlar Filistin halkının hediyesidir. Aynı sıkıntıları biz daha önce çektik çünkü. Filistin'de bulunan kadın, erkek, yaşlı, çocuk elinde ne varsa bu kampanyaya vermiştir. Özellikle kadınlar ellerindeki altınları satıp 'kardeşlerimize yardımcı olun' dediler. Bu şekilde toplandı bu bağışlar." dedi.

Konuşmaların ardından protokolün imzaları atıldı.

Söz konusu konutlardan 4 bininin Fırat Kalkanı Harekatı, 500'ünün ise İdlib bölgesine yapılması planlanıyor.

Her iki bölgede kötü koşullarda yaşayanların daha insani şartlarda hayatlarını sürdürmesi hedefleniyor.

Filistinlilerin desteğiyle Suriye'de ihtiyaç sahipleri için 4 bin 500 konut yapılacak
Filistinlilerin desteğiyle Suriye'de ihtiyaç sahipleri için 4 bin 500 konut yapılacak
Filistinlilerin desteğiyle Suriye'de ihtiyaç sahipleri için 4 bin 500 konut yapılacak
Filistinlilerin desteğiyle Suriye'de ihtiyaç sahipleri için 4 bin 500 konut yapılacak

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Gaziantep, Filistin, Suriye, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinlilerin desteğiyle Suriye'de ihtiyaç sahipleri için 4 bin 500 konut yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinlilerin desteğiyle Suriye'de ihtiyaç sahipleri için 4 bin 500 konut yapılacak - Son Dakika
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