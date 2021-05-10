Filistinlilerin direnişi, İsrail yönetimini Yahudilerin "Kudüs günü" rotasını değiştirmek zorunda bıraktı - Son Dakika

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında 305 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'yı basarak nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Fanatik Yahudilerin "Kudüs günü" kapsamında Mescid-i Aksa 'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli, sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

Rotanın değişmesiyle Yahudilerin, Kudüs günü kapsamında yapacağı bayrak yürüyüşünde Eski Şehir'in Müslümanlara ait bölgelerinden geçmesi de engellenmiş oldu.

Güvenlik kurumlarının verdiği tavsiye sonucu, Yahudilerin yürüyüş için Şam Kapısı yerine Yafa Kapısı'ndan girmesi kararlaştırıldı.

İsrail yönetimi, Yahudilerin bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'ndan yapılması planında geri adım attı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te ikamet eden Filistinlilerin direnişi sayesinde İsrail polisi Yahudilerin kutladığı "Kudüs günü" kapsamındaki bayrak yürüyüşünün rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı